Gazzetta: “Palladino? Scelte scellerate. Entrata scriteriata quella di Moreno”
La scelta di Palladino non è stata ripagata
Le definisce "scellerate" le scelte di Raffaele Palladino che si sofferma sulla decisione dell'allenatore della Fiorentina di tornare a difendere con la difesa a tre. Una formazione che ha visto l'esordio di Matias Moreno in campionato, ma l'esclusione di giocatori come Robin Gosens, Danilo Cataldi, Andrea Colpani e Albert Gudmundsson.
La decisione di Palladino di cambiare tutta la sua Fiorentina non ripaga, la squadra sembra spaesata. Il Napoli di Antonio Conte ne approfitta prima con Neres e poi con Romelu Lukaku e un rigore scaturito da un’entrata definita "scriteriata" di Matias Moreno. Insomma, tutto molto male. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.
https://www.labaroviola.com/palladino-su-gudmundsson-doveva-entrare-ma-aveva-fastidio-alla-caviglia-valuteremo-le-sue-condizioni/283450/