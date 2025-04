Gazzetta: “Palladino pensa a delle rotazioni: Beltran pronto per una maglia da titolare a Cagliari”

Potrebbe toccare a Lucas Beltran partire titolare nella delicata sfida contro il Cagliari. L’attaccante argentino è in ballottaggio con Albert Gudmundsson, che nelle ultime settimane ha affiancato con continuità Moise Kean nel reparto offensivo. Beltran, che in Serie A non scende in campo dal primo minuto dal 28 febbraio contro il Lecce, ha ritrovato spazio recentemente in Conference League, dove ha giocato titolare in Slovenia contro il Celje, in coppia con Nicolò Zaniolo.

Nel frattempo, la Fiorentina ha scelto di non allenarsi nella giornata di ieri, preferendo svolgere oggi in Sardegna la rifinitura in vista del match. Una mossa che evidenzia l’importanza della gara e la volontà di arrivare pronti a un appuntamento decisivo per restare in corsa per l’Europa.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Raffaele Palladino potrebbe valutare qualche cambio tra questa trasferta e la prossima sfida casalinga contro l’Empoli. Tuttavia, l’allenatore continuerà a ragionare un passo alla volta, concentrandosi su ogni partita con la massima attenzione.