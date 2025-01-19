Gazzetta: “Palladino ha salvato Kean, ora tocca a lui salvare la Fiorentina. Mai in gol nel 2025”

Kean è chiamato a guidare la Fiorentina verso un successo cruciale contro il Torino

Moise Kean, simbolo di resilienza, è chiamato a guidare la Fiorentina verso un successo cruciale contro il Torino, la squadra in cui ha mosso i primi passi. Con 11 gol in campionato, Kean ambisce ad avvicinarsi al capocannoniere Retegui (14 reti) e a sbloccarsi dopo un digiuno di marcature nel 2025. Indispensabile per Palladino, che ha creduto nella sua rinascita, Kean è tra i giocatori più impiegati e determinanti della squadra.

Il centravanti viola, che ha superato momenti difficili nella vita personale, ha ritrovato fiducia e passione, diventando un leader in campo. Oggi, contro il Torino, Kean cercherà il gol decisivo per interrompere la crisi della Fiorentina, che ha raccolto un solo punto nelle ultime cinque partite, e per difendere il posto in Europa. Con il supporto dei compagni, sarà fondamentale per rilanciare la squadra dopo un periodo complicato. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.

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