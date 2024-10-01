Gazzetta: “Palladino giovedì rivoluziona la Fiorentina, saranno 10 i cambi nella formazione”

L'ampio turnover sarà anche in attacco

La Fiorentina di Palladino giovedì incontrerà i New Saints per l'esordio della nuova Conference League. E per la sfida, l'ex Monza è pronto a cambiare 10 giocatori su 11 rispetto alla gara contro l'Empoli. Anche perché un pensiero deve andare al Milan, gara che misurerà il termometro della squadra e dell'allenatore.

Per quanto riguarda i cambiamenti, tutto parte dalla porta con Terracciano che prenderà il posto di De Gea. In difesa l'emergenza è totale, con Palladino pronto a tornare a tre con Biraghi e Kayode braccetti, incrociando le dita per Pongracic per schierarlo dal primo minuto come centrale. Nel mezzo tornerà Mandragora e al suo fianco scalpita Adli. Solo 63' minuti finora per il francese. Se Kayode sarà schierato come braccetto, Dodò sarà l'unico giocatore riproposto dopo Empoli. Con Parisi pronto a prendere il posto di Gosens a sinistra. Anche in attacco ci sarà un ampio turnover. Colpani e Gudmundsson, da capire per quanto tempo, ma riposeranno. Sottil e Ikonè prenderanno il loro posto alle spalle della punta che non sarà Moise Kean ma Lucas Beltran. L'argentino ha voglia di riscatto. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

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