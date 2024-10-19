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Gazzetta: “Palladino ed il fattore K, Kean ancora dal primo minuto. Spera sia ancora più esplosivo”

Quella di Lecce per Palladino è un'opportunità per tornare a vincere in trasferta

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
19 ottobre 2024 09:16
Gazzetta: “Palladino ed il fattore K, Kean ancora dal primo minuto. Spera sia ancora più esplosivo” - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 06.10.2024, Fiorentina-Milan, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 06.10.2024, Fiorentina-Milan, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Raffaele Palladino vede la prossima partita come un'opportunità per ottenere la prima vittoria stagionale in trasferta, puntando su solidità difensiva e qualità offensiva, ma sa che la trasferta a Lecce sarà piena di insidie. L'allenatore è fiducioso, grazie all'entusiasmo attorno alla squadra e a un gruppo unito. Il giocatore più atteso è Moise Kean, che, dopo aver superato un infortunio e un rigore sbagliato contro il Milan, è pronto a tornare da titolare. In coppia con Gudmundsson, Palladino spera che Kean diventi ancora più esplosivo.

L'islandese, già decisivo in casa, cerca ora di fare la differenza anche in trasferta. Palladino è soddisfatto del contributo di tutti gli attaccanti, inclusi Kouame e Beltran, elogiando il lavoro svolto anche in fase difensiva. Infine, Palladino ritrova l'amico Luca Gotti, con cui ha condiviso esperienze passate a Parma. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.

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