Gazzetta: “Palladino bravo, nasconde le lacune della Fiorentina. Un rallentamento però c’è stato”

La Fiorentina ne ha vinte 8 di fila ed ora sogna

Una Fiorentina che ne vince 8 di fila, che sogna e che in caso di vittoria contro l'Inter andrebbe in testa alla classifica insieme all'Atalanta. Il merito non può che non andare a Raffaele Palladino, che ha costruito una difesa di ferro. La coppia Ranieri e Comuzzo, frutto del vivaio della Fiorentina non sta facendo passare niente. In più, David De Gea si sta rivelando un leader silenzioso e decisivo con le sue parate. Nel secondo tempo è parso un Cagliari più frizzante, rispetto alla Fiorentina, che però ha resistito e si è portata a casa i tre punti.

Palladino infatti, elogiando il gruppo, ha nascosto alla perfezione le lacune di una. Fiorentina con la spia della riserva accesa. Era evidente la stanchezza dei suoi giocatori. Comuzzo e Ranieri sugli scudi, Dodò e Gosens hanno aiutato, ma un rallentamento da parte della Fiorentina è parso evidente. Adesso però Firenze deve sognare e alla fine del girone di andata si capirà se la Champions League può essere considerata utopia o no. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

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