Gazzetta: “Obiettivo mercato di gennaio? Serve una mezzala di gamba e due esterni offensivi”

E adesso? La partita lascia comunque qualche appunto prezioso per Fabio Paratici, che in queste ore dovrebbe entrare in società con il compito iniziale di valutare la posizione di Vanoli e soprattutto la competitività della rosa. Il mercato di gennaio offre una grande possibilità alla Fiorentina: il gruppo va ripensato e ristrutturato.

Servono almeno una mezzala di gamba e inserimento, due esterni offensivi e in generale giocatori di personalità. La decisione di affidarsi a Paratici, grandissimo conoscitore di calciatori, dimostra la volontà della dirigenza di ribellarsi all’incubo della retrocessione. Ma la strada è lunghissima e pure in salita. Non si può sbagliare nessuna mossa, dentro e fuori dal campo. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.