Intanto, si lavora anche sul mercato in uscita. E M’Bala Nzola rimane un giocatore destinato a lasciare Firenze. Nonostante la pessima stagione con la Fiorentina, sull’attaccante ex Spezia ci sarebbero molte squadre. Tra queste anche il Cagliari di Nicola che cerca un rinforzo importante per l’attacco. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.