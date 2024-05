Gazzetta: “Nzola fa venire giù il Franchi, non poteva finire 2-2 dopo la montagna di occasioni sbagliate”

Un successo meritato, e che davvero può svoltare la stagione. Una vittoria firmata dall’uomo che non ti aspetti, Nzola. Entra nella mischia, si ritrova il pallone lì, e dopo il palo fa venire giù il Franchi. Non poteva finire 2-2, dopo la montagna di occasioni sprecate. Al ritorno ovviamente ci sarà da soffrire. Soprattutto per la capacità innata della Fiorentina di soffrire, e farsi rimontare i due bellissimi gol di Sottil e Belotti. Su questo aspetto Italiano dovrà lavorarci da qui a mercoledì. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

