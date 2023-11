Gazzetta, Nzola-Beltran o viceversa, l’alternanza non sta pagando. 4 sconfitte per i viola nelle ultime 5 

La Fiorentina ha perso 4 delle ultime cinque gare di campionato e toccherà a Vincenzo Italiano capire velocemente le debolezze per poi correggerle. Prima di tutto l’attacco: l’allenatore continua ad alternare i centravanti, senza vedere la ferocia richiesta. I numeri di Beltran e Nzola preoccupano. L’argentino e l’angolano in due, dall’inizio del campionato, sono stati utilizzati per un totale di 1.148 minuti (recuperi esclusi) e hanno segnato soltanto una rete.

Beltran conta 11 presenze (437’) e zero gol, mentre Nzola è stato impiegato per 13 volte (711’) e ha fatto centro solo in un’occasione, siglando il 3-0 definitivo con il Cagliari, nei minuti di recupero. L’unica vittoria delle ultime cinque sfide è stata con il Bologna e ad essere decisivi sono stati Bonaventura e Nico Gonzalez, l’unico attaccante esterno ad incidere. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

