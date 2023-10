Gazzetta, Nzola a vuoto, Brekalo spreca parecchio. Nico l’unico che prova a mettere in crisi l’Empoli 

La Fiorentina che ci prova, ma gli errori sono stati tanti. E poi c’era un solo giocatore a mettere in crisi il suo impianto: Nico Gonzalez. Coi suoi scatti e tagli ha creato dei pericoli, come quando ha impostato l’azione e poi è andato in area a raccogliere il cross di Bonaventura. Prodezza di Berisha sul suo colpo di testa e altro tentativo di Nico respinto. E’ stata la migliore, forse unica occasione pulita della Fiorentina, perchè Nzola girava ancora a vuoto e Brekalo, scelto al posto di Ikoné da Italiano, sprecava parecchio. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

LEGGI ANCHE, ITALIANO: “ABBIAMO FATTO ERRORI, NON ABBIAMO AVUTO QUALITÀ E PRECISIONE. DOBBIAMO RIPARTIRE”