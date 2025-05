Gazzetta non ha dubbi: “Tifo viola non tenero con Palladino, auspicandone un esonero imminente”

Il tifo viola non è stato tenero neanche con Palladino, auspicandone un esonero imminente. Eppure Palladino al Franchi ha battuto Lazio, Milan, Roma, Inter, Juventus, Atalanta e Bologna: tutte, quelle davanti, tranne il Napoli. Palladino supera l’ultimo Italiano viola (62 punti a 60), che non potrà raggiungere il Thiago Motta bolognese.

Ma la differenza sta tutta in quella Coppa Italia. Le vittorie parziali della Viola, che in dieci giorni ha visto sfumare prima la finale di Conference e poi l’illusione addirittura di lottare per la Champions causando il rumoroso disappunto dei suoi sostenitori, perderanno invece di significato se rimanesse fuori dall’Europa. Lo scrive La Gazzetta dello Sport .