Gazzetta non ha dubbi: “Pronto il rinnovo per De Gea fino al 2028. Resta alla Fiorentina”

Per David De Gea i viola stanno cercando di prolungare l’accordo fino al 2028 per blindarlo e c’è ottimismo per chiudere.«Nel contratto – dice Pradè – c’è un opzione unilaterale annuale, ma vorremmo fargli un triennale. Ne stiamo parlando e vorremmo fare tutto prima del 31 maggio, altrimenti attiveremo l’opzione e poi ci siederemo per parlare del rinnovo». Quindi per la prossima stagione in porta ci sarà ancora l’ex Malichester United, a meno che il portiere non chieda di essere ceduto di fronte a offerte di club come il Monaco che sarebbe interessato al giocatore. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.