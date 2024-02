Gazzetta non ha dubbi: “Italiano ha studiato il modo per fermare la Lazio di Sarri, magari aspettandola un po’ più”

Che le cose nel calcio cambino in fretta, lo sappiamo benissimo. E di conseguenza anche i giudizi. Vincenzo Italiano e Maurizio Sarri hanno meritato finora una pagella strana, come la stagione di Fiorentina e Lazio. Voti alti nelle coppe, bassi in campionato e adesso arriva il momento della verità per entrambe le formazioni. La sfida di domani sera può già dare un’indicazione significativa e la speranza viola è che quanto accaduto nelle ultime due stagioni (ossia da quando Italiano e Sarri guidano queste squadre) non si ripeta. La Lazio ha vinto a Firenze 3-0 nel 2021-22 e 4-0 nel 2022-23. E Sarri è l’unico allenatore contro cui Italiano ha giocato almeno cinque partite senza vincere mai.

Per dire, ha battuto Mourinho (2 volte), Allegri (1), Simone Inzaghi (1), Spalletti (2), Thiago Motta (4), Gasperini (4). Contro Sarri, invece, ha uno storico di un pareggio e quattro sconfitte, con un gol segnato e dieci incassati. Probabilmente Sarri ha capito come disinnescare l’attacco viola e come pungere negli spazi che spesso i viola lasciano negli ultimi trenta metri, ma Italiano stavolta avrà studiato qualche accorgimento, magari aspettando un po’ di più gli avversari e provando a sorprenderli con lo sfruttamento costante delle fasce, dove capita che la Lazio vada in difficoltà. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

