Gazzetta non ha dubbi: “Il Lecce ha scaraventato la Fiorentina nello sprofondo”

La giornata dei ribaltoni, ne sono stati costruiti quattro. Il Lecce ha incenerito la Fiorentina da 1-2 a 3-2, tra 90’ e recupero, nella foto il gol decisivo di Dorgu; il Milan ha rovesciato il Frosinone fino al 3-2; il Bologna ha risalito la corrente contro il Sassuolo fino a imporsi per 4-2; il Napoli ha sorpassato il Verona da 0-1 a 2-1. L’oscar della grande impresa lo assegniamo al Lecce: al 90’ era sotto per 1-2 e a un passo dalla quarta sconfitta di fila. In 4 minuti, ha scaraventato la Fiorentina nello sprofondo più viola. La remuntada , come la chiamano in Catalogna, assomiglia a un rito propiziatorio e liberatorio, e può far svoltare la stagione. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

