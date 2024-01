Gazzetta non ha dubbi: “Il Bologna meritava la vittoria ma questa Fiorentina sa soffrire”

Ancora una volta su rigore. Dopo la vittoria con il Parma, la Fiorentina avanza a colpi di dischetto verso uno degli obiettivi fissati da Italiano, che vorrebbe ritrovare la finale per prendersi la rivincita dall’anno scorso. Vedremo se Milan o Atalanta saranno d’accordo. Nel frattempo non è tanto d’accordo il Bologna, che ha giocato meglio e forse meritava la vittoria. Ma la Viola è stata brava a soffrire, restare sul pezzo ed essere infallibile su rigore. Lo sbaglio del povero Posch decisivo per la banda Motta, che comunque esce dalla sfida ancora più convinta di poter fare un grande campionato. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.