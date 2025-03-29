Gazzetta non ha dubbi: "Gudmundsson se non fosse per il processo, sarebbe già della Fiorenitina a titolo definitivo"

Gudmundsson pronto a scendere in campo ancora una volta come titolare

Su un Albert Gudmundsson pronto a scendere in campo da titolare per la quarta volta consecutiva. C'è anche la possibilità di riscatto a fine stagione dell'islandese. Ora che Gud è il vero Gud, anche il riscatto a 17 milioni (oltre ai 6 di prestito oneroso già versati al Genoa) diventa un argomento centrale. Se non fosse per la vicenda processuale che lo vede coinvolto l’attaccante sarebbe già viola a titolo definitivo. La Fiorentina lo ha voluto, cercato per mesi e non esiste un minimo dubbio sull’aspetto tecnico perché l’islandese è l’esempio di qualità che i viola vogliono assicurarsi per crescere in ambizione. La sensazione è che, entro l’estate, una soluzione verrà trovata. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.