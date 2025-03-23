Gazzetta non ha dubbi: “Gosens-Fiorentina riscatto vicino ma non si sa ancora quando scatterà”

Da capire precisamente quante gare serviranno per il riscatto

Per Gosens invece l'acquisizione a titolo definitivo diventa obbligo al raggiungimento del 60% di presenze (da almeno 45') in base alle gare stagionali della Fiorentina. Il traguardo è vicino ma il numero definitivo sarà chiarito dal percorso in Conference con eventuali semifinali e finale. Ora sono certe 51 partite e possono diventare 54, però nella sostanza cambia poco e serviranno comunque 31-32 presenze del tedesco che è già a 26. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.