Gazzetta non ha dubbi: “Fiorentina, sfida aperta con il Betis. I viola possono giocarsela”

Sogna, Fiorentina, sogna. Ma non è vero che la ragione sta sempre col più forte. Recitano i versi della canzone. La Viola è in semifinale di Conference League per la terza volta di fila. Una sfida che, visto l’andamento del secondo tempo con gli sloveni del Celje, decisamente più modesti, mette i brividi, ma se si guarda a quel che la Fiorentina ha fatto con le big del nostro campionato, battendole tutte, tranne il Napoli e il Bologna, fa ben sperare. Perché è con le grandi squadre che i viola danno il meglio. Soprattutto grazie alla forza esplosiva e realizzativa del centravanti Moise Kean che vive una stagione straordinaria.

E’ stato ancora lui giovedì a togliere dai guai la squadra segnando il gran gol del pareggio. Il Betis è forte. Anche se il tecnico Manuel Pellegrini deve già fare i conti con l’infortunio dell’ex Milan e Torino, Ricardo Rodriguez, che difficilmente riuscirà a recuperare per l’andata. Ha un mix di esperienza e gioventù e in questo quadro spicca il talento del diciannovenne Jesus Rodriguez. Ma in Conference anche il Betis ha sofferto. Come la Fiorentina, ha battuto il Celje soltanto per 2-1 e nel tabellone ha ottenuto il passo per gli ottavi solo superando (1-0) l’Helsinki all’ultima partita. E’ una sfida aperta. E la Fiorentina può giocarsela. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.