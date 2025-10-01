1 Ottobre 2025 · Ultimo aggiornamento: 09:18

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Firenze, Stadio Franchi, 17.09.2025, Fiorentina-Napoli, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Rassegna Stampa

Gazzetta non ha dubbi: “Fiorentina in crisi di gol, domani Piccoli sostituirà lo squalificato Kean”

Redazione

1 Ottobre · 09:14

Aggiornamento: 1 Ottobre 2025 · 09:14

TAG:

FiorentinaKeanpiccoli

di

Domani grande chance per l'ex Cagliari

Quella di domani contro il Sigma Olomouc può essere la grande chance per Roberto Piccoli, candidato a giocare dal primo minuto per sostituire lo squalificato Moise Kean. Piccoli, arrivato a Firenze dal Cagliari e pagato 25 milioni più di 2 di bonus, non ha mai giocato in una competizione europea. E il salto che ha tanto desiderato l’ha inquadrato soprattutto in questa direzione.

Se Conference vuol dire rilancio può essere una concreta possibilità anche per il difensore Pietro Comuzzo e per il centrocampista Nicolò Fagioli, due di quelli che più hanno avuto difficoltà in questo avvio di stagione. Proprio un errore del «soldato» friulano costò il primo gol a Reggio col Polissya. Stavolta è assolutamente vietato sbagliare. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

