Gazzetta non ha dubbi: “Con questo Nico può arrivare per la Fiorentina la Coppa e la Champions”

Le cronache raccontano che nemmeno quando era allo Stoccarda Nico Gonzalez partì così spedito, sia in seconda divisione e sia nella prima. Sette gol alla prima stagione con i viola, 6 nella passata (parliamo di Serie A): insomma, chissà se poi arriverà alla doppia cifra (l’anno scorso il totale in tutte le competizioni disse 14) ma intanto è già vicino ai suoi massimi nel campionato italiano. I dati Opta raccontano che in queste prime 7 giornate di campionato, l’argentino (ala che vede la porta come un centravanti) ha tentato il gol con 17 occasioni. Ci prova. E ci riesce. Evidentemente c’è un’assunzione di responsabilità maggiore: sente che questo è magari l’anno buono non solo per andare a vincere una Conference Leagueche ancora brucia per la finale persa ma magari guadagnandosi una Champions come la Fiorentina di una decina di anni fa. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.