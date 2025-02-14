Gazzetta non ha dubbi: “Commisso vuole vincere la Conference a tutti i costi”

Il 21 la Fiorentina conoscerà il suo avversario agli ottavi

La Fiorentina conoscerà il nome del suo avversario negli ottavi il 21 quando si svolgerà il sorteggio. Finalista per due volte di fila, il desiderio del proprietario Rocco Commisso è quello di arrivare fino in fondo per giocarsela eventualmente con il Chelsea. Nel girone non tutto è andato liscio, ma ora la squadra di Palladino è un'altra. Palladino ha potuto mettere in lista tre dei cinque nuovi calciatori presi nel mercato di riparazione e ovviamente ha scelto i pezzi grossi: Folorunsho, Zaniolo e Fagioli.

Tre giocatori di qualità che in Europa possono sicuramente offrire un contributo importante quando le doppie sfide significheranno il passaggio del turno. Due appuntamenti a marzo, due, eventualmente ad aprile, due a maggio, più l'eventuale finale del 3. Alla quale la Fiorentina, che ha già dovuto abbandonare la Coppa Italia, dove fu sconfitta in casa dall'Empoli ai rigori tre giorni dopo il dramma di Edoardo Bove, sogna di arrivare perché il sogno di Commisso è proprio quello di portare a casa un trofeo.

Con un organico potenziato le possibilità di arrivare fino in fondo ci sono. Ma sicuramente si comincia con una trasferta insidiosa. Nel calcio non ci sono mai certezze, quindi l'ipotesi di andare in Islanda o in Bosnia si fa concreta. Panathinaikos, terzo in Grecia e Olimpia Lubiana, in testa nel torneo sloveno, giovedì dovranno dare tutto per pensare di sfidare Fiorentina o Rapid Vienna. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.