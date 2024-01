Gazzetta non ha dubbi: “Alla Fiorentina serve un’impresa contro l’Inter per difendere il quarto posto”

Novanta minuti per rilanciarsi. La forza dell’Inter trasforma la partita di domenica in un rischio per la Fiorentina, ma allo stesso tempo anche in una straordinaria opportunità per svoltare, per tornare a sorridere dopo un gennaio in salita e senza vittorie. Vincenzo Italiano sognava di affrontare Simone Inzaghi a Riad in finale di Supercoppa e magari “sfilargli” proprio quel trofeo, però la realtà ha catapultato i viola a Firenze molto prima del previsto, subito dopo la sconfitta con il Napoli in semifinale, e la sfida con i nerazzurri arriva solo adesso, in campionato allo stadio Artemio Franchi. Se i viola vogliono mantenere il quarto posto in classifica sono obbligati a un’impresa contro l’Inter, dopo aver perso in trasferta con il Sassuolo e pareggiato in casa con l’Udinese. In tutto il mese di gennaio l’unico successo è stato centrato in Coppa Italia contro il Bologna, ma soltanto dopo i calci di rigore. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.