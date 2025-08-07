7 Agosto 2025 · Ultimo aggiornamento: 09:39

Gazzetta: "Nicolussi Caviglia piace ma spunta anche il 18enne Miller del Motherwell"

Gazzetta: “Nicolussi Caviglia piace ma spunta anche il 18enne Miller del Motherwell”

7 Agosto · 09:16

FiorentinaNicolussi Caviglia

La Fiorentina per il centrocampo sembra aver trovato la quadra

Per il centrocampo la Fiorentina sembra aver trovato una quadra. Con la qualità di Fagioli, la fisicità del neo acquisto Sohm e la riscoperta di Ndour il reparto sta trovando la sua conformazione. A questi vanno poi aggiunti Richardson e Mandragora.

Solo nel caso di un’uscita la Fiorentina cercherebbero un altro centrocampista per completare il reparto. Nicolussi Caviglia è il nome che piace, ma dal Regno Unito spingono per Lennon Miller, diciottenne scozzese del Motherwell. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

