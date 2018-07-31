Gazzetta, nessuno offre 9mln per Saponara, richiesto solo in prestito. Possibile permanenza con nuovo ruolo
Secondo quanto riportato da La Gazzetta Dello Sport, nessuno ha ancora offerto i 9 milioni richiesti da Corvino per Riccardo Saponara. Il giocatore è arrivato proprio per questa cifra dall'Empoli e la...
A cura di Redazione Labaroviola
31 luglio 2018 08:57
Secondo quanto riportato da La Gazzetta Dello Sport, nessuno ha ancora offerto i 9 milioni richiesti da Corvino per Riccardo Saponara. Il giocatore è arrivato proprio per questa cifra dall'Empoli e la Fiorentina non vuole svenderlo. Le richieste in prestito non mancano, ma a questo punto è possibile la permanenza con un nuovo ruolo: mezzala.