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Gazzetta, nessuno offre 9mln per Saponara, richiesto solo in prestito. Possibile permanenza con nuovo ruolo

Secondo quanto riportato da La Gazzetta Dello Sport, nessuno ha ancora offerto i 9 milioni richiesti da Corvino per Riccardo Saponara. Il giocatore è arrivato proprio per questa cifra dall'Empoli e la...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
31 luglio 2018 08:57
Gazzetta, nessuno offre 9mln per Saponara, richiesto solo in prestito. Possibile permanenza con nuovo ruolo - Firenze, stadio Artemio Franchi, 15.04.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Saponara
Firenze, stadio Artemio Franchi, 15.04.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Saponara
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Secondo quanto riportato da La Gazzetta Dello Sport, nessuno ha ancora offerto i 9 milioni richiesti da Corvino per Riccardo Saponara. Il giocatore è arrivato proprio per questa cifra dall'Empoli e la Fiorentina non vuole svenderlo. Le richieste in prestito non mancano, ma a questo punto è possibile la permanenza con un nuovo ruolo: mezzala.

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