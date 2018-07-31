Gazzetta, nessuno offre 9mln per Saponara, richiesto solo in prestito. Possibile permanenza con nuovo ruolo

Secondo quanto riportato da La Gazzetta Dello Sport, nessuno ha ancora offerto i 9 milioni richiesti da Corvino per Riccardo Saponara. Il giocatore è arrivato proprio per questa cifra dall'Empoli e la...

A cura di Redazione Labaroviola 31 luglio 2018 08:57

Firenze, stadio Artemio Franchi, 15.04.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Saponara

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