Gazzetta: “Nessuna offerta ufficiale per Dodò, ma la Fiorentina chiede minimo 30 milioni”

Meno urgente la situazione legata a Dodò. Il brasiliano ha il contratto in scadenza nel 2027 e, già a gennaio, aveva ricevuto una proposta di prolungamento con adeguamento, rimasta però senza risposta. La Fiorentina, al momento, non forza la mano anche in virtù del fatto che interessamenti concreti da parte di big europee come Barcellona e Juventus non si sono ancora tradotti in offerte ufficiali. Per sedersi a trattare, comunque, serviranno almeno 30 milioni di euro. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.