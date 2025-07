Gazzetta: “Nessuna offerta da parte dello United per Kean. La clausola sta per scadere”

Sono stati i 15 giorni più lunghi dell’estate viola, quelli che termineranno oggi. La clausola di Moise Kean ha tenuto col fiato sospeso tutti i tifosi, ma per adesso non ci sono segnali evidenti. Le tempistiche sono ridotte, dato che un club dovrebbe trovare l’accordo con il ragazzo e pagare i 52 milioni in 24 ore.

La squadra che ha seguito maggiormente il ragazzo è il Manchester United, se si esclude l’Arabia. Dai Red Devils non sono arrivati indizi di alcun tipo in queste ore. L’attaccante si allena agli ordini di Pioli ed è sempre più vicino al rinnovo di contratto con la Fiorentina. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.