Oggi Moise Kean tornerà al lavoro al Viola Park per preparare le prime vere amichevoli dopo il test con la Primavera (8-0) in cui è andato a segno dopo 19 minuti. Tra un allenamento e una partita si dovrà cominciare a gettare le basi per il tanto atteso rinnovo del contratto (nessuna data è stata fissata) che dovrebbe portare il centravanti della Fiorentina a guadagnare più di quattro milioni a stagione. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.