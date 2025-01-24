Gazzetta: “Napoli su Pongracic ma la Fiorentina fa muro per i 16 milioni spesi in estate. In campo anche l’agente”

Il difensore croato è nel mirino del Napoli

Tiene banco la questione Marin Pongracic in casa Fiorentina. Il difensore croato, dopo 6 mesi di dubbi e misteri, sembra essere finito nel mirino del Napoli di Antonio Conte che, perso Danilo, vorrebbe il croato per rafforzare il suo reparto difensivo. Da Firenze però viene eretto un muro intorno all'ex Lecce, soprattutto visto i 16 milioni spesi in estate per strapparlo all'ultimo minuto al Rennes.

Il Napoli ha sondato il terreno per Pongracic ma la Fiorentina ricorda con forza tutti i soldi spesi per lui a giugno. Manna però non si arrende, perché in campo è sceso il procuratore del croato e per adesso, tutto è ancora possibile. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

https://www.labaroviola.com/nazione-fiorentina-idea-ngonge-se-salta-man-nei-prossimi-giorni-potrebbero-intensificarsi-i-contatti/286017/