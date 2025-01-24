Labaro Viola

Gazzetta: “Napoli su Pongracic ma la Fiorentina fa muro per i 16 milioni spesi in estate. In campo anche l’agente”

Il difensore croato è nel mirino del Napoli

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
24 gennaio 2025 08:40
Gazzetta: “Napoli su Pongracic ma la Fiorentina fa muro per i 16 milioni spesi in estate. In campo anche l’agente” - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 10.11.2024, Fiorentina-Verona, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 10.11.2024, Fiorentina-Verona, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Rassegna Stampa
Fiorentina
Napoli
Pongracic
Condividi

Tiene banco la questione Marin Pongracic in casa Fiorentina. Il difensore croato, dopo 6 mesi di dubbi e misteri, sembra essere finito nel mirino del Napoli di Antonio Conte che, perso Danilo, vorrebbe il croato per rafforzare il suo reparto difensivo. Da Firenze però viene eretto un muro intorno all'ex Lecce, soprattutto visto i 16 milioni spesi in estate per strapparlo all'ultimo minuto al Rennes.

Il Napoli ha sondato il terreno per Pongracic ma la Fiorentina ricorda con forza tutti i soldi spesi per lui a giugno. Manna però non si arrende, perché in campo è sceso il procuratore del croato e per adesso, tutto è ancora possibile. Lo scrive La Gazzetta dello Sport

https://www.labaroviola.com/nazione-fiorentina-idea-ngonge-se-salta-man-nei-prossimi-giorni-potrebbero-intensificarsi-i-contatti/286017/

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok