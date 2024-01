Gazzetta, Napoli-Barak manca l’accordo con la Fiorentina che vuole l’obbligo di riscatto. A Riad incontro?

Fiorentina-Napoli anche sul mercato. De Laurentiis ha bruciato al fotofinish la Fiorentina dell’amico Commisso, che da giorni lavorare col Verona per arrivare a Ngonge, l’uomo di maggior talento dell’Hellas. Ma, non solo. Al Napoli piace da tempo Antonin Barak, centrocampista della Fiorentina nel mirino già ai tempi del Verona. E proprio a Riad nelle prossime ore potrebbe esserci un incontro tra le società per capire i margini dell’operazione: la base del prestito va bene a tutti, ma la Fiorentina vorrebbe un obbligo di riscatto che il Napoli al momento non intende garantire. Insomma, c’è ancora da lavorare per sbloccare l’affare. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

