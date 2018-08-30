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Gazzetta, Montiel ha rifiutato il Real Madrid per la Fiorentina. In Spagna dicono sia un piccolo Messi

Secondo la Gazzetta dello Sport nel mercato viola c’è un’altra trattativa da raccontare. La Fiorentina è riuscita a convincere il giovane talento maiorchino Tofol Montiel ad accettare l’offerta viola...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
30 agosto 2018 11:37
Gazzetta, Montiel ha rifiutato il Real Madrid per la Fiorentina. In Spagna dicono sia un piccolo Messi - Firenze, stadio Artemio Franchi, 26.08.2018, Fiorentina-Chievo, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Montiel
Firenze, stadio Artemio Franchi, 26.08.2018, Fiorentina-Chievo, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Montiel
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Secondo la Gazzetta dello Sport nel mercato viola c’è un’altra trattativa da raccontare. La Fiorentina è riuscita a convincere il giovane talento maiorchino Tofol Montiel ad accettare l’offerta viola invece che quella del Real Madrid. Corvino ha pagato sorridendo i 2 milioni della clausola. In Spagna il giovanotto è raccontato come un piccolo Messi.

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