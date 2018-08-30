Gazzetta, Montiel ha rifiutato il Real Madrid per la Fiorentina. In Spagna dicono sia un piccolo Messi
Secondo la Gazzetta dello Sport nel mercato viola c’è un’altra trattativa da raccontare. La Fiorentina è riuscita a convincere il giovane talento maiorchino Tofol Montiel ad accettare l’offerta viola...
A cura di Redazione Labaroviola
30 agosto 2018 11:37
Secondo la Gazzetta dello Sport nel mercato viola c’è un’altra trattativa da raccontare. La Fiorentina è riuscita a convincere il giovane talento maiorchino Tofol Montiel ad accettare l’offerta viola invece che quella del Real Madrid. Corvino ha pagato sorridendo i 2 milioni della clausola. In Spagna il giovanotto è raccontato come un piccolo Messi.