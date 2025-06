Gazzetta: “Momento di riflessione per Pradè, messo al centro delle critiche della piazza”

Un altro aspetto che dovrà essere sistemato in questi giorni in casa Fiorentina è quello relativo all’assetto societario. Il riferimento è a Daniele Pradé che vive un momento di riflessione visto le acque agitate del finale di stagione che lo hanno messo al centro delle critiche della piazza. Insomma, alla Fiorentina servirebbe un allenatore d’esperienza anche per questo, per stemperare le tensioni.

Quello che appare certo per entrambi club è che questa settimana debba essere quella decisiva per la scelta del nuovo allenatore. Il mese di giugno è iniziato e ormai è giunto il tempo di prendere una decisione e di ricevere risposte. In maniera tale da iniziare a programmare la nuova stagione con il mercato. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.