Gazzetta: “Milan su Kean ma la clausola da 62 milioni oggi non rispecchia il valore del calciatore”

È in attacco che Allegri si aspetta i gol che rendano competitiva la squadra anche in Europa. Prima delle delusioni di questa stagione con la Fiorentina, Moise Kean aveva vissuto un campionato da bomber. Diciannove gol (otto quest’anno) ne avevano fatto il vice cannoniere del torneo scorso. Ha anche altri tratti che combaciano con l’identikit tracciato dallallenatore: fisicità per competere nei duelli e velocità per le ripartenze veloci che piacciono a Max.

La clausola rescissoria da 62 milioni (attiva nelle prime due settimane di luglio) oggi non rispecchia il valore del giocatore: il Milan potrà verificare le condizioni di mercato già a all’inizio dell’estate, prima che Kean entri eventualmente a far parte del giro azzurro di Gattuso ai Mondiali. Moise ritroverebbe Allegri, con cui ha lavorato per tre stagioni alla Juventus, e l’amico Rata Leao, altro attaccante con la passione del rap, con cui invece non ha mai fatto coppia sul campo. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.