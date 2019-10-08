Gazzetta, Milan, per l'ex allenatore viola Pioli pronto un contratto fino al 2021

Dopo la brusca frenata registrata sul fronte Spalletti, il Milan ha subito virato su Pioli. Come riporta La Gazzetta dello Sport, i vertici rossoneri hanno sempre tenuto in considerazione le qualità t...

Dopo la brusca frenata registrata sul fronte Spalletti, il Milan ha subito virato su Pioli. Come riporta La Gazzetta dello Sport, i vertici rossoneri hanno sempre tenuto in considerazione le qualità tecniche e lo spirito aziendalista dell’allenatore ex Fiorentina. Ieri sera Boban e Maldini lo hanno contattato e questa mattina lo incontreranno per proporgli un contratto sino al 2021 con uno stipendio da un milione e mezzo a stagione. I due dirigenti sono convinti di Pioli, che non è

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