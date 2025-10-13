13 Ottobre 2025 · Ultimo aggiornamento: 10:03

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Gazzetta: “Milan-Fiorentina da uno fisso. Un altro ko aprirebbe una voragine e ci si interrogherebbe su Pioli”

Firenze, Stadio Franchi, 17.09.2025, Fiorentina-Napoli, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Rassegna Stampa

Redazione

13 Ottobre · 08:55

TAG:

FiorentinaMilanPioli

di

La Fiorentina potrebbe usare la disperazione come arma e capovolgere le aspettative

In teoria, il pronostico è scontato, uno fisso per il Milan, ma la Fiorentina ha esaurito i crediti, un’altra sconfitta aprirebbe una voragine e ci si interrogherebbe su Pioli, sulla necessità di svoltare con un cambio di panchina. Il Milan farà bene a non fidarsi delle fragilità e delle incertezze dei viola, la Fiorentina potrebbe usare la disperazione come arma e capovolgere le aspettative. In sette giornate, dieci punti di distacco dal Milan – 3 contro 13 – sono un’enormità. No, Pioli non è più “on fire”. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.

