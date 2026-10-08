Gazzetta: "Mastantuono torna a Firenze e punta la maglia da titolare contro il Genoa"

Il talento argentino è pronto a tornare protagonista

Franco Mastantuono farà rientro al Viola Park insieme ai compagni della Fiorentina, completando così il gruppo degli ultimi nazionali a tornare a disposizione dopo la sosta.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, l’argentino, reduce dalla gara d’addio alla Nazionale di Leo Messi con l’Albiceleste, è rientrato in città con ancora più entusiasmo e determinazione. Ora l’obiettivo è convincere Paolo Vanoli a schierarlo dal primo minuto nella sfida di sabato alle 15:00 a Marassi contro il Genoa.