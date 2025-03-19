Gazzetta: “Mandragora può prolungare con la Fiorentina fino al 2027: l’attuale contratto scade nel 2026”

La Fiorentina potrebbe pensare di allungare subito il contratto al numero 8

Rolando Mandragora potrebbe portare la dirigenza viola a valutare seriamente la possibilità di allungare subito il contratto del proprio numero 8. La scadenza attuale del legame tra Mandragora e la Fiorentina è prevista per giugno 2026. L'idea sarebbe quella di allungare immediatamente fino al 2027, quindi di un ulteriore anno. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.