Gazzetta: “Mandragora, ballano 200mila euro per il rinnovo. Ma occhio al Bologna di Italiano”

Per Mandragora le parti sono in contatto costante e continuano a parlare ma non c’è accordo. L’ingaggio attuale è di circa 1,3, la nuova richiesta dell’entourage del giocatore è di 1,8 milioni e l’offerta di 1,6 quindi ballano 200 mila euro e nei prossimi giorni è atteso un incontro per trovare una soluzione che accontenti tutti.

Mandragora a Firenze sta bene, ma piace anche a Vincenzo Italiano e il Bologna potrebbe cercare di accontentare sia il giocatore che la Fiorentina. La distanza per il rinnovo in viola non sembra incolmabile, tuttavia non è stata azzerata e non è detto che lo sia perché c’è una fase di stallo con la necessità di fare dei passi in avanti. In quale modo lo dirà il tempo. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.