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Gazzetta, Lirola e Badelj sono i peggiori dei viola nella sfida contro l'Udinese

Secondo quanto riporta nelle sue pagine La Gazzetta dello Sport, i peggiori viola di Fiorentina-Udinese sono Lirola e Badelj.Lirola 5,5 - Troppo timidoBadelj 5,5 - Una regia poco brillante

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
07 ottobre 2019 11:08
Gazzetta, Lirola e Badelj sono i peggiori dei viola nella sfida contro l'Udinese - Firenze, stadio A.Franchi, 06.10.2019, Fiorentina-Udinese, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 06.10.2019, Fiorentina-Udinese, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Secondo quanto riporta nelle sue pagine La Gazzetta dello Sport, i peggiori viola di Fiorentina-Udinese sono Lirola e Badelj.

Lirola 5,5 - Troppo timido

Badelj 5,5 - Una regia poco brillante

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