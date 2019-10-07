Gazzetta, Lirola e Badelj sono i peggiori dei viola nella sfida contro l'Udinese
Secondo quanto riporta nelle sue pagine La Gazzetta dello Sport, i peggiori viola di Fiorentina-Udinese sono Lirola e Badelj.Lirola 5,5 - Troppo timidoBadelj 5,5 - Una regia poco brillante
A cura di Redazione Labaroviola
07 ottobre 2019 11:08
Secondo quanto riporta nelle sue pagine La Gazzetta dello Sport, i peggiori viola di Fiorentina-Udinese sono Lirola e Badelj.
Lirola 5,5 - Troppo timido
Badelj 5,5 - Una regia poco brillante