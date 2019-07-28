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Gazzetta, Lirola è a un passo dalla Fiorentina. Nelle prossime ore arriverà l'annuncio ufficiale

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il terzino del Sassuolo Pol Lirola è vicinissimo a vestire la maglia della Fiorentina. Al Sassuolo andranno 13 milioni di euro e il giocatore firme...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
28 luglio 2019 08:54
Gazzetta, Lirola è a un passo dalla Fiorentina. Nelle prossime ore arriverà l'annuncio ufficiale -
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Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il terzino del Sassuolo Pol Lirola è vicinissimo a vestire la maglia della Fiorentina. Al Sassuolo andranno 13 milioni di euro e il giocatore firmerà un contratto triennale.

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