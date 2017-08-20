Gazzetta, contro l'Inter giocherà Simeone e non Babacar. Pioli lo ha fatto capire in conferenza stampa
Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport giocherà Simeone titolare a San Siro. Stamattina allenamento solo tattico a Milano
Formazione viola pressoché fatta per la gara di stasera a San Siro. Il dubbio principale riguarda il ruolo del centravanti. Spazio per Babacar («Ha fatto un buon precampionato, ma non eccezionale») o subito dentro Simeone («L’ho trovato bene, molto carico e pieno di entusiasmo»). Stando alle parole di Pioli favorito l’argentino, anche se il ballottaggio resta apertissimo. I dubbi verranno dissipati questa mattina con l’ultima seduta esclusivamente tattica che il nuovo allenatore della Fiorentina sosterrà in un campo vicino all’albergo di Milano scelto per la trasferta.
La Gazzetta dello Sport