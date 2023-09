Gazzetta: “L’Inter demolisce la Fiorentina, ai viola manca Amrabat, senza di lui non c’è più filtro a centrocampo”

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola racconta Inter-Fiorentina, dalla LuLa alla ThuLa, il prodotto non è cambiato, forse è migliorato. L’Inter ha demolito la Fiorentina e ha ripreso il Milan in cima alla classifica. Comanda Milano e tra due settimane il derby sbroglierà la matassa: chi è la più forte delle due? Il Milan semi-nuovo, più potente, o quest’Inter sopravvissuta agli addii di Brozovic, Dzeko, Lukaku e Skriniar? Thuram ha spazzato via certi dubbi che serpeggiavano. Ha rotto il tabu del gol e lo ha fatto con una rete prepotente, da attaccante vero. Gioca di squadra e l’intesa con Lautaro è buona tendente all’ottimo. Impersona una discreta sintesi di Lukaku e Dzeko, ha caratteristiche dell’uno e dell’altro e molti anni di meno. Una crasi, una mescolanza dei due, con un limite: Thuram deve diventare più cattivo davanti alla porta. Ieri ha segnato un gol, se ne è mangiati due in maniera appariscente e in un’altra occasione con un diagonale ha sfiorato il palo. Poi ha servito a Lautaro l’assist per il 2-0; ha banchettato su un’indecisione del portiere Christensen e si è procurato il rigore del 3-0. Ma sì, nel passaggio dalla LuLa alla ThuLa l’Inter potrebbe aver guadagnato qualcosa. Per contro la Fiorentina ha perso molto con la separazione da Amrabat, nella scorsa stagione la trave portante del gioco ambizioso di Vincenzo Italiano. Senza Amrabat non c’è più il filtro giusto, manca chi recuperi palla e sappia ripulirla e porgerla. Arthur fa un altro lavoro e non sprigiona la fisicità di Amrabat. Mandragora resta Mandragora, un incompiuto.

LEGGI ANCHE, ITALIANO: “CHIEDO SCUSA, HO SBAGLIATO IO, HO MANDATO IN CAMPO CHI NON ERA AL 100%. TOLTO UN GIORNO LIBERO”