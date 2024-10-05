Labaro Viola

Gazzetta: “Lesione al menisco per Mandragora. Un mese di stop per il centrocampista”

Nessun interessamento del crociato come sembrava in un primo momento

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
05 ottobre 2024 09:57
Gazzetta: “Lesione al menisco per Mandragora. Un mese di stop per il centrocampista” - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 03.04.2024, Fiorentina-Atalanta, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 03.04.2024, Fiorentina-Atalanta, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Rassegna Stampa
Fiorentina
Mandragora
Condividi

Per Mandragora dunque una lesione al menisco, ma nessun interessamento del legamento crociato, come si era temuto in un primo momento. Un infortunio quindi - per fortuna - meno grave del previsto. La Fiorentina dovrà sì fare a meno del classe '97, ma non per un periodo lunghissimo. Tra 3/4 settimane. Mandragora potrà essere di nuovo a disposizione di Raffaele Palladino. Lo scrive La Gazzetta dello Sport. 

https://www.labaroviola.com/repubblica-sospiro-di-sollievo-per-mandragora-dovrebbe-rientrare-in-campo-a-novembre/271022/

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok