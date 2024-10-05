Gazzetta: “Lesione al menisco per Mandragora. Un mese di stop per il centrocampista”
Nessun interessamento del crociato come sembrava in un primo momento
A cura di Redazione Labaroviola
05 ottobre 2024 09:57
Per Mandragora dunque una lesione al menisco, ma nessun interessamento del legamento crociato, come si era temuto in un primo momento. Un infortunio quindi - per fortuna - meno grave del previsto. La Fiorentina dovrà sì fare a meno del classe '97, ma non per un periodo lunghissimo. Tra 3/4 settimane. Mandragora potrà essere di nuovo a disposizione di Raffaele Palladino. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.
https://www.labaroviola.com/repubblica-sospiro-di-sollievo-per-mandragora-dovrebbe-rientrare-in-campo-a-novembre/271022/