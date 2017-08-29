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Gazzetta, le quattro mosse di Stefano Pioli per rilanciare la Fiorentina dopo la sosta in campionato

Adesso il tecnico della Fiorentina è a lavoro per risolvere questa già brutta situazione. La sosta gioca a vantaggio dei viola

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
29 agosto 2017 10:33
Gazzetta, le quattro mosse di Stefano Pioli per rilanciare la Fiorentina dopo la sosta in campionato - Firenze, stadio Artemio Franchi, 27.08.2017, Fiorentina-Sampdoria, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Stefano Pioli
Firenze, stadio Artemio Franchi, 27.08.2017, Fiorentina-Sampdoria, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Stefano Pioli
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La sosta arriva propizia per riordinare le idee e per correggere la rotta. Quattro mosse per ripartire a caccia del settimo posto che resta l’obiettivo dichiarato. Saponara è considerato una figura chiave da Pioli e nel progetto tattico della Fiorentina avrà due missioni: dare qualità negli ultimi trenta metri e garantire quei gol che sono scomparsi dopo l’addio di Bernardeschi.

Poi Simeone e Chiesa, i gioiellini che devono ancora trovare la forma migliore. Quanto al modulo, in questo momento Pioli potrebbe compattare la squadra con un 4-4-1-1, proteggendo una difesa che è ripartita sui ritmi di Paulo Sousa. Infine, l’arrivo di Laurini per sopperire al fallimento di Tomovic e alla propensione offensiva di Gaspar.

La Gazzetta dello Sport

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