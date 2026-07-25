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Gazzetta: “Lazio su Fabbian e Brescianini, ma il favorito di Gattuso è il secondo. Chiesti 13 milioni”

La Fiorentina li cede solo a titolo definitivo

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
25 luglio 2026 09:28
Gazzetta: “Lazio su Fabbian e Brescianini, ma il favorito di Gattuso è il secondo. Chiesti 13 milioni” -
Rassegna Stampa
Brescianini
Fabbian
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La Lazio ha bisogno di rinforzi a centrocampo e segue con attenzione Giovanni Fabbian e Marco Brescianini della Fiorentina. L'obiettivo è colmare una lacuna nel mezzo della trequarti per passare al 4-2-3-1.

Entrambi i giocatori viola erano già stati osservati in precedenti sessioni di mercato e adesso potrebbero lasciare la Fiorentina considerato l'alto numero di giocatori presenti a centrocampo. Tuttavia, la dirigenza viola considera una loro cessione solo a titolo definitivo: ciascuno con operazioni da 13 milioni in totale.

La Lazio invece sta provando per un prestito con riscatto condizionato e in ogni caso arriverà solo uno tra Fabbian e Brescianini con quest'ultimo favorito. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.

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