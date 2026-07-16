Gazzetta: "Lazio a caccia di un altro centrale, nel mirino c'è Comuzzo con la formula del prestito"

Il centrale viola è sotto osservazione durante il ritiro estivo

Dopo l'arrivo di Doekhi, la Lazio continua a lavorare per rinforzare il reparto arretrato e mettere a disposizione del nuovo tecnico Gennaro Gattuso una difesa ancora più solida. Secondo La Gazzetta dello Sport, tra i profili seguiti dal club biancoceleste ci sarebbe anche un difensore della Fiorentina.

Oltre a Leite, nella lista dei possibili rinforzi figura anche Pietro Comuzzo. Il giovane centrale viola è attualmente sotto osservazione durante il ritiro estivo da parte di Fabio Grosso, ma non è esclusa una partenza in prestito per consentirgli di trovare maggiore continuità dopo una stagione complicata. La Lazio starebbe valutando proprio questa formula, in linea con la strategia di mercato impostata da Claudio Lotito, orientata a operazioni a costo contenuto.