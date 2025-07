Gazzetta: “L’agente di Kean spinge per ingaggio più alto, ipotesi di circa 5 milioni netti. Fiorentina ferma a 4,5″

La trattativa più calda riguarda senza dubbio Moise Kean. L’attaccante, reduce da una stagione sontuosa da 25 gol complessivi (19 in campionato), ha già dimostrato con i fatti quanto tenga alla maglia viola: ha infatti rifiutato una proposta clamorosa dall’Arabia Saudita, da 15 milioni netti l’anno, pur di restare a Firenze e continuare il proprio percorso di crescita.

La Fiorentina ha risposto con un’offerta importante: rinnovo fino al 2029 (con opzione 2030), ingaggio da 4/4.5 milioni più bonus e l’intenzione di alzare la clausola rescissoria ben oltre i 52 milioni attualmente previsti. L’agente Alessandro Lucci, però, spinge per un riconoscimento economico ancora più forte (attorno ai 5 milioni netti?). Le parti si rivedranno entro la settimana, prima della partenza della dirigenza per l’Inghilterra, dove la squadra è in ritiro. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.