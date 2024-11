Gazzetta: “La stagione della Fiorentina ha il segno “più”, dalla classifica ai gol. 11 i marcatori diversi”

Il segno “più” domina nella Fiorentina, rispetto alla passata stagione, dopo la dodicesima giornata di Serie A. Dalla posizione in classifica al numero di marcatori differenti, passando per le reti realizzate e subite. La prima e più immediata voce è quella che riguarda la classifica generale: i viola hanno 5 punti in più dell’anno scorso (25 contro 20), ma soprattutto la Fiorentina è seconda insieme a Inter, Lazio e Atalanta ad appena un punto dal Napoli capolista, mentre la passata stagione, dopo lo stesso numero di giornate, era quinta (insieme alla Dea) e si trovava a -11 dall’Inter prima, – 9 dalla Juventus seconda e – 3 dal Milan terzo.

Anche dal punto di vista delle reti, i viola sono in crescita. I gol realizzati hanno già toccato quota 25, 5 in più dell’anno scorso, mentre quelli incassati sono 6 in meno (10 contro 16) e danno un chiaro indirizzo sul maggior equilibrio fra fase offensiva e difensiva. La differenza reti della passata stagione era +4, quella attuale è +15.

Merito anche di una difesa che sta facendo meraviglie con la coppia formata da Comuzzo e Ranieri (entrambi prodotti del vivaio) e che ha trovato una propria solidità passando, a settembre inoltrato, dalla linea arretrata a tre a quella a quattro. E stato il cambiamento più appariscente dal punto di vista del modulo e anche quello che ha dato risultati immediati.

Sono 11 i diversi marcatori della Fiorentina in Serie A, un dato che porta a primeggiare sotto questo punto di vista la formazione di Palladino insieme a Lazio, Milan e Verona. La passata stagione fino ad ora erano 9 uomini diversi ad aver fatto centro e quindi anche in questo caso c’è un segno più. Il miglior realizzatore adesso è Moise Kean, il bomber viola che supera quello della stagione 202324 che era Nico Gonzalez. Il centravanti azzurro è già a quota 8 mentre l’argentino era fermo a 6. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.