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Gazzetta: “La lombalgia non dà tregua a Kean, sta meglio ma non è ancora guarito del tutto”

Kean sta continuando le terapie al Viola Park

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
11 ottobre 2024 11:12
Gazzetta: “La lombalgia non dà tregua a Kean, sta meglio ma non è ancora guarito del tutto” - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 06.10.2024, Fiorentina-Milan, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 06.10.2024, Fiorentina-Milan, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Moise Kean sta continuando le terapie al "Viola Park" per risolvere la lombalgia che lo ha costretto a lasciare il ritiro della Nazionale. Il problema alla schiena dovrà essere risolto entro la prossima settimana per permettere all'attaccante di essere al meglio alla ripresa del campionato. L'attaccante sta meglio, ma la situazione è in continuo aggiornamento.

Anche Kayode, assente dall'Under 21 per influenza, e Pongracic, alle prese con un risentimento muscolare, hanno lavorato a parte. La squadra di Palladino si riunirà la prossima settimana per preparare la trasferta contro il Lecce del 20 ottobre. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.

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