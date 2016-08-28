Gazzetta: la lettera d’amore di “Romeo” Sousa a “Giulietta” Kalinic

Una lettera d’amore in piena regola. Con tanto di cuoricini: “Nikola è un giocatore di altissimo livello – ammette Paulo Sousa – non lo conoscevo come uomo e posso dire che ha valori umani straordinari. Ogni allenatore vorrebbe lavorarci insieme tutta la vita”. Il “Romeo” Paulo sotto il balcone di “Giulietta” Kalinic, dunque, nella speranza che l’epilogo viola sia molto diverso da quello di Shakespeare. Questo scrive l’edizione odierna del Corriere Fiorentino. Fino alla fine del mercato, tuttavia, ci sarà da rimanere vigili: i 3 milioni netti offerti dal Napoli al giocatore sono destabilizzanti.